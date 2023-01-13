Зинченко предупрежден федерацией за излишнюю эмоциональность

По информации источника, FA направила Зинченко письменное предупреждение в конце августа 2022 года после того, как в интернете появились видео с бурными празднованиями украинского футболиста победы над «Фулхэмом» в Английской Премьер-лиге. Отметим, что Зинченко не принимал непосредственного участия в матче, который состоялся 28 августа, из-за полученной ранее травмы, и на видео попали эмоции украинца, записанные болельщиками на трибунах «Эмирейтс», стадиона «Арсенала».