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58 минут назад

Роналду о переходе в «Юве» в 33 года: «Эта была новая глава и особенное путешествие в моей жизни»

Sports.ruиещё 1

Криштиану Роналду рассказал о своем переходе в «Ювентус».

Роналду высказался о переходе в «Ювентус»
Фото: Sports.ruSports.ru

Португальский форвард перешел в итальянский клуб из «Реала» в 2018 году.

«Я помню это очень четко, ведь это было особенное путешествие в моей жизни.

Я перешел в «Юве», когда мне было 33. Эта была новая глава в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я присоединился к чемпиону Италии «Ювентусу», – сказал форвард «Аль-Насра» в интервью LiveScore.

В составе итальянского клуба Роналду выступал до 2021 года. Криштиану дважды становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и два раза – Суперкубок.

Роналду о Евро-2016: «Важнейший трофей в моей карьере. Выиграв что-то для своей страны, ты растешь как игрок, как мужчина»

Роналду о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016: «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно»

Футбол,Криштиану Роналду,Реал,
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