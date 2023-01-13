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47 минут назад

CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов

ТАССиещё 2

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международной федерации футбола (ФИФА) о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба CAS.

CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Апелляцию на решение ФИФА подавали петербургский "Зенит", московские "Динамо", ЦСКА и "Локомотив", казанский "Рубин", "Сочи", "Краснодар" и "Ростов"

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Согласно этому решению, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигли взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.

Футбол,Динамо,РФС,Зенит,
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