CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международной федерации футбола (ФИФА) о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба CAS.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Согласно этому решению, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигли взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до 30 июня 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров со своими клубами до 30 июня 2023 года.