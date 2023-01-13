​Ван де Бек больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Травма полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, полученная в недавнем матче против «Борнмута», оказалась серьёзной. Нидерландский футболист больше не сыграет за команду в сезоне 2022/2023, что в пятницу подтвердил рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Ожидается, что Донни ван де Бек полностью восстановится после травмы колена к началу подготовки к следующему сезону.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек провёл 60 официальных матчей. В них 25-летний футболист забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.