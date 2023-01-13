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1 час назад

​Отца Месси заметили в Саудовской Аравии

Евро-футбол.Ру

Отец звёздного нападающего Лионеля Месси, Хорхе Месси, был замечен в столице Саудовской Аравии – в Эр-Рияде. Об этом рассказывает The Sun со ссылкой на местные СМИ.

​Отца Месси заметили в Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в прессе появилась информация о том, что Хорхе Месси вступил в переговоры с «Аль-Хилялем» по поводу возможного перехода своего сына. Сообщалось, что саудовский клуб готов платить 35-летнему аргентинцу более 300 миллионов долларов каждый год.

Любопытно, что «Аль-Хиляль» является конкурентом «Аль-Насра», куда недавно перебрался Криштиану Роналду. Португалец подписал с саудовским клубом контракт на два с половиной года.

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