​Отца Месси заметили в Саудовской Аравии

Отец звёздного нападающего Лионеля Месси, Хорхе Месси, был замечен в столице Саудовской Аравии – в Эр-Рияде. Об этом рассказывает The Sun со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Хорхе Месси вступил в переговоры с «Аль-Хилялем» по поводу возможного перехода своего сына. Сообщалось, что саудовский клуб готов платить 35-летнему аргентинцу более 300 миллионов долларов каждый год.