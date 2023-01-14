Роналду обратился к игрокам "Реала"

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к мадридскому "Реалу" перед финальным матчем Суперкубка Испании против "Барселоны". Видео с обращением Роналду опубликовано на официальном сайте "Реала".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Желаю удачи нашему "Реалу" в финальном матче в воскресенье. Всегда приятно увидеться с бывшими одноклубниками и друзьями из команды с такой огромной историей", — сказал Роналду.

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сразятся в финале Суперкубка Испании 15 января.

Матч за Суперкубок пройдет в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинальном матче мадридский клуб оказался сильнее "Валенсии", команды смогли выявить победителя только в серии послематчевых пенальти — 3:1. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Барселона" также пробилась в финал турнира в серии пенальти. Подопечные Хави сражались с "Бетисом", в основное время был зафиксирован счет 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти каталонцы оказались точнее — 4:2.