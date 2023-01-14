Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Роналду обратился к игрокам "Реала" перед финалом Кубка Испании с "Барселоной"

Газета.Ruиещё 5

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к мадридскому "Реалу" перед финальным матчем Суперкубка Испании против "Барселоны". Видео с обращением Роналду опубликовано на официальном сайте "Реала".

Роналду обратился к игрокам "Реала"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Желаю удачи нашему "Реалу" в финальном матче в воскресенье. Всегда приятно увидеться с бывшими одноклубниками и друзьями из команды с такой огромной историей", — сказал Роналду.

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сразятся в финале Суперкубка Испании 15 января.

Матч за Суперкубок пройдет в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинальном матче мадридский клуб оказался сильнее "Валенсии", команды смогли выявить победителя только в серии послематчевых пенальти — 3:1. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Барселона" также пробилась в финал турнира в серии пенальти. Подопечные Хави сражались с "Бетисом", в основное время был зафиксирован счет 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти каталонцы оказались точнее — 4:2.

Ранее сообщалось, что билеты на матч между "Пари Сен-Жермен" и объединенной командой саудовских клубов "Аль-Хилаль" и "Аль-Наср" были раскуплены за несколько минут.

Футбол,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители