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38 минут назад

Аллер во втором матче после операции оформил хет-трик

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня, 13 января, состоялся товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и «Базелем». Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу германского клуба.

Аллер во втором матче после операции оформил хет-трик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нападающий «шмелей» Себастьен Аллер, который вернулся на поле 10 января после курса химиотерапии и двух операций, оформил хет-трик во втором матче после возвращения.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 43 играх за «Аякс», забил 34 гола и отдал девять результативных передач.

Футбол,Себастьен Аллер,
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