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42 минуты назад

Экс-тренер "Зенита" Петржела заявил, что к российскому спорту очень плохо относятся в Европе

Газета.Ru

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался об отношении к российскому футболу в Европе.

Экс-тренер "Зенита" Петржела: к российскому спорту очень плохо относятся в Европе
Фото: Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"В "Зените" не дают шанса молодым игрокам, потому что Семаку надо занимать первое место в РПЛ? "Зенит" и так его займет. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Чемпионство в РПЛ сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. Раньше было по-другому. Меня все спрашивали: что за клуб "Зенит"? Когда "Локомотив", "Спартак" играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России", - приводит слова чешского тренера "РБ Спорт".

Петржела возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 год. Последним клубом 66-летнего специалиста был чешский "Фастав", который он покинул в 2018 году. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь "Зенита", московский "Спартак", отстает на шесть баллов. Ранее Властимил Петржела назвал Артема Дзюбу алчным и жадным человеком.

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