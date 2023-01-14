Экс-тренер "Зенита" Петржела: к российскому спорту очень плохо относятся в Европе

"В "Зените" не дают шанса молодым игрокам, потому что Семаку надо занимать первое место в РПЛ? "Зенит" и так его займет. Это большой клуб, он не опустится в таблице. Чемпионство в РПЛ сейчас мало что значит. В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. Раньше было по-другому. Меня все спрашивали: что за клуб "Зенит"? Когда "Локомотив", "Спартак" играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России", - приводит слова чешского тренера "РБ Спорт".