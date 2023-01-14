Источник: Месси продлит контракт с "ПСЖ" до 2024 года

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продлит контракт с командой из Парижа до 2024 года. Об этом сообщает журналист TyC Sport Гастон Эдуль, слова которого передает Bitbol.

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«Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с «ПСЖ» до июня 2024 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии и вскоре могут завершиться. Месси собирается играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Но он еще так и не принял решения», — сказал Эдуль.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.