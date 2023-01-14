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1 час назад

Бартомеу: «Я бы не позволил Месси уйти»

Евро-футбол.Ру

Бывший президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу утверждает, что не позволил бы Лионелю Месси покинуть команду летом 2021 года, если бы сохранил свою должность к тому моменту.

Бартомеу: «Я бы не позволил Месси уйти»
Фото: TwitterTwitter

«Позволить Месси уйти – одна из самых больших ошибок в истории «Барселоны», которую допустил Лапорта. Я бы не допустил этого ни в коем случае», – цитирует Бартомеу Managing Barca.

Напомним, Лионель Месси не смог подписать с «Барселоной» новый контракт летом 2021 года, так как эту сделку не смогла бы зарегистрировать Ла Лига из-за нарушения финансового фэйр-плея. С тех пор аргентинец выступает во Франции за «ПСЖ».

Футбол,Лионель Месси,
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