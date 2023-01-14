Стало известно, какую зарплату «Зенит» предлагал Дзюбе

«Зенит» летом предлагал нападающему Артему Дзюбе контракт с годовой зарплатой в два миллиона евро, сообщил Sport24.

Фото: Вячеслав Евдокимов / «Зенит» Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

По данным источника, Дзюбе контракт на три миллиона евро предлагал клуб из Саудовской Аравии. Форвард отказался от обоих предложений, т.к. хотел для себя новый вызов.

Летом Дзюба на правах свободного агента перешел в турецкую «Адану Демирспор». В месяц нападающий зарабатывал 150 тысяч евро. Форвард провел за клуб четыре матча (два – в основном составе), забил один гол и получил одну желтую карточку.