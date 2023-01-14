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52 минуты назад

Хвича высказался о разгроме «Ювентуса»

Евро-футбол.Ру

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о крупной победе над туринским «Ювентусом» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Подопечные Лучано Спаллетти победили «старую синьору» со счетом 5:1.

Хвича высказался о разгроме «Ювентуса»
Фото: © пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА© пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА

«Это была волшебная ночь», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

В прошедшем матче Кварацхелия отметился одним забитым мячом.

Благодаря вчерашнему успеху на счету «Наполи» стало 47 очков после 18 туров. Неаполитанский коллектив опережает ближайшего преследователя на десять баллов.

В текущем сезоне Серии А Хвича забил семь голов и отдал семь ассистов в 15 встречах.

Футбол,Лучано Спаллетти,
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