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30 минут назад

Сёмин оценил игру Хвичи в матче с «Ювентусом»

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с туринским «Ювентусом» (5:1) в рамках 18-го тура чемпионата Италии.

Семин оценил игру Хвичи в матче с «Ювентусом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хвича провел блестящий матч! На мой взгляд - это одна из лучших и ярких игр в Европе в этом году. Три передачи и гол «Ювентусу» - фантастический результат и игра», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата Италии 21-летний грузин сыграл 15 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

После 18 туров «Наполи» лидирует в таблице с 10-очковым отрывом.

Футбол,Юрий Семин,
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