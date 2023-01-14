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1 час назад

"Барселона" выступила с заявлением о слитой переписке с оскорблениями Месси

Газета.Ruиещё 4

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выступил с заявлением по поводу слитой переписки, в которой бывший президент клуба Хосеп Бартомеу и экс-глава юридического отдела «блауграны» Роман Гомес Понти оскорбили легенду каталонской команды Лионеля Месси, а также защитника Жерара Пике и полузащитника Серхио Бускетса. Слова Юсте передает Marca.

"Барселона" выступила с заявлением об оскорблениях Месси
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким людям, как Месси, которые так много отдали клубу, они выражают неуважение к самой «Барселоне». Я полностью осуждаю эти слова, которые говорят о том, что люди, ранее руководившие командой, не любили ее так, как должны были», — сказал Юсте.

Ранее сообщалось, что Роман Гомес Понти в личной переписке крайне эмоционально обратился к президенту клуба. Он не стал стесняться в выражениях, обсуждая требования лидеров команды по зарплате. Уточняется, что переписка датируется 31 января 2021 года, когда в СМИ были слиты детали нового контракта Месси. К этому моменту Бартомеу уже официально подал в отставку, но Месси еще оставался в «Барселоне». Именно Лео больше всего досталось от Понти.

Футбол,Жерар Пике,Серхио Бускетс,Лионель Месси,
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