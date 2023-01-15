Источник: "Аль-Хиляль" не делал предложения о переходе Лионелю Месси

Нападающий сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не получал предложения о переходе в команду "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, сообщает БиБиСи по ссылкой на испанского журналиста Гиллема Балаге. По его информации, Месси намерен продолжить выступления в европейском футболе и хочет добиться успеха в сезоне Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Хорхе Месси, отец и агент капитана сборной Аргентины, ведет переговоры с "Аль-Хилялем" о возможном трансфере сына. По сведениям источника, Месси прилетал в Эр-Рияд, чтобы провести переговоры с представителями "Аль-Хиляля" о заключении соглашения на €300 млн за сезон. Действующий контракт Месси с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. "ПСЖ" ведет активные переговоры о его продлении. "Барселона", за которую аргентинец выступал до переезда во Францию, также проявляет интерес к игроку и планирует провести с ним переговоры о возможном возвращении. Ранее российский специалист Александр Григорян прокомментировал новость о назначении украинского тренера Александра Петракова на пост наставника сборной Армении.