Каррера назвал самого сильного российского футболиста

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выступлениях российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — заявил специалист.

При этом он отметил, что навыков нападающего не хватило, чтобы успешно играть за «Фиорентину». Тренер объяснил это высоким уровнем итальянских команд.

Ранее стало известно, что Кокорин попал в символическую сборную лучших игроков первого круга чемпионата Кипра по футболу. Список футболистов составляла Ассоциация спортивных журналистов страны. Спортсменов включали в команду за выдающиеся заслуги.