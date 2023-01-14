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1 час назад

Кержаков ответил на вопрос о предложениях от клубов

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Кержаков открыт к работе в РПЛ.

Кержаков ответил на вопрос о предложениях от клубов
Фото: «Чемпионат» «Чемпионат»

Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал своё будущее. Ранее сообщалось, что специалист может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

«Получал ли предложения возглавить какой-либо клуб? Нет, предложений пока не поступало», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Летом 2022 года футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не продлил контракт с Александром Кержаковым. Специалист возглавил нижегородскую команду в июне 2021 года после её выхода в Российскую Премьер-Лигу. По итогам прошлого сезона клуб занял 11-е место в чемпионате России, набрав 33 очка в 30 играх.

Футбол,Александр Кержаков,
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