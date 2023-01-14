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50 минут назад

Зарема назвала свои лучшие трансферы в «Спартаке»

Спорт день за днемиещё 4

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своих самых успешных и провальных транферах.

Зарема назвала свои лучшие трансферы в «Спартаке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Мозес был взят в аренду у «Челси» осенью 2020 года. По окончании аренды «красно-белые» выкупили его за пять миллионов евро. В составе московского клуба итальянец провел 58 матчей, в которых забил девять голов. Он помог клубу завоевать Кубок России в сезоне 2021/22.

Шамиль Газизов стал генеральным директором «Спартака» летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул московский клуб и вернулся в «Уфу». 4 мая 2021 года Газизов подал на «Спартак» в Октябрьский районный суд Уфы. Функционер требовал с клуба 299 миллионов рублей – в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, процентов и компенсации морального вреда. Суд не удовлетворил иск Газизова.

Футбол,Зарема Салихова,Шамиль Газизов,Леонид Федун,Спартак,
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