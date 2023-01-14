Салихова назвала свои самые удачные и неудачные трансферы в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала самые удачные и неудачные трансферы красно-белых, к которым она имела отношение.
«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.
По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес», — передает слова Салиховой «РБ Спорт».
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций московской команды, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После первой половины сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. Первым идет петербургский «Зенит» (42).