Салихова назвала свои самые удачные и неудачные трансферы в «Спартаке»

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций московской команды, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).