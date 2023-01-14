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1 час назад

Зарема Салихова назвала свои самые удачные и неудачные трансферы в «Спартаке»

Газета.Ru

Зарема Салихова, жена экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, назвала самые удачные и неудачные трансферы красно-белых, к которым она имела отношение.

Салихова назвала свои самые удачные и неудачные трансферы в «Спартаке»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес», — передает слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций московской команды, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После первой половины сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. Первым идет петербургский «Зенит» (42).

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