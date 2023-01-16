Мостовой назвал единственный клуб РПЛ, который не усилит Дзюба

"Если предложений больше не будет, то хотя бы в "Торпедо". Тем более это Москва. Ясно, что команда находится на последнем месте в чемпионате России, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару тройку забьет, команда будет выигрывать — опять будет героем. Дзюба для нашего чемпионата — в любую команду. Ясно, что кроме "Зенита", там есть кому забивать. Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу", - приводит слова Мостового kp.ru.