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54 минуты назад

Мостовой назвал единственный клуб РПЛ, который не усилит Дзюба

Газета.Ruиещё 3

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении форварда Артема Дзюбы в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 15 января появилась информация, что 34-летний игрок может присоединиться к столичному "Торпедо" на сборах в Турции.

Мостовой назвал единственный клуб РПЛ, который не усилит Дзюба
Фото:  Алексей Даничев/Евгений Одиноков/РИА «Новости» Алексей Даничев/Евгений Одиноков/РИА «Новости»

"Если предложений больше не будет, то хотя бы в "Торпедо". Тем более это Москва. Ясно, что команда находится на последнем месте в чемпионате России, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару тройку забьет, команда будет выигрывать — опять будет героем. Дзюба для нашего чемпионата — в любую команду. Ясно, что кроме "Зенита", там есть кому забивать. Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу", - приводит слова Мостового kp.ru.

Сейчас Дзюба находится без команды. С августа по ноябрь 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее Sport24 сообщил, что "Зенит" предлагал летом Дзюбе контракт на €2 млн в год.

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