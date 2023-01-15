Роджерс высказался о поражении от аутсайдера АПЛ

«Во всей игре было не слишком много моментов, но тем, что у нас было, мы так и не воспользовались. Действовали мы медленно, это как раз и дало нашим соперникам необходимый им импульс. После первого пропущенного гола мы потеряли дисциплину», - цитирует тренера ВВС.