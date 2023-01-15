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41 минуту назад

Роджерс высказался о поражении от аутсайдера АПЛ

Евро-футбол.Ру

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своей команды от одного из аутсайдеров чемпионата Англии – клуба «Ноттингем Форест» (0:2). Оба гола победителей оформил Бреннан Джонсон.

Роджерс высказался о поражении от аутсайдера АПЛ
Фото: WikipediaWikipedia

«Во всей игре было не слишком много моментов, но тем, что у нас было, мы так и не воспользовались. Действовали мы медленно, это как раз и дало нашим соперникам необходимый им импульс. После первого пропущенного гола мы потеряли дисциплину», - цитирует тренера ВВС.

«Лестер» в этом сезоне особо не блещет и после поражения идёт на 17-м месте – это лишь в двух очках от зоны вылета, а «Ноттингем Форест» поднялся на 13-е место с 20 очками в активе.

Футбол,Брендан Роджерс,
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