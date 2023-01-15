Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
12 часов назад

Источник: Дзюба присоединится к «Торпедо» на сборах в Турции

Чемпионат.comиещё 5

Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время приедет в Турцию, чтобы присоединиться к сборам московского «Торпедо». Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. За команду он провёл четыре матча, в которых забил один гол.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что президент «Торпедо» Илья Геркус лично заинтересован в переходе Артёма Дзюбы. Однако остальное руководство московского клуба сомневается в подписании 34-летнего форварда. Неизвестно, приедет ли Дзюба в Турцию для поддержания формы либо же состоится полноценный переход.

Футбол,Илья Геркус,Артем Дзюба,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители