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29 минут назад

"Наполи" предложил экс-тренеру "Зенита" Спаллетти подписать новый контракт

Газета.Ru

Итальянский «Наполи» намерен продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщает в социальной сети журналист Николо Скира.

"Наполи" предложил экс-тренеру "Зенита" Спаллетти подписать новый контракт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», стал главным тренером «Наполи» летом 2021 года, заключив соглашение сроком на два сезона. Сейчас клуб хочет подписать новый договор — на этот раз до 2025 года.

«Наполи» является лидером турнирной таблицы итальянской Серии А. В 18 матчах неаполитанцы набрали 47 очков. Команда также пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и в 1/8 финала турнира сыграет с немецким «Айнтрахтом».

Спаллетти возглавлял клуб с берегов Невы с 2009 по 2014-й года. Под руководством итальянского специалиста сине-бело-голубые провели 184 матча, в которых одержали 105 побед. Он также был главным тренером «Интера», «Ромы» и «Удинезе».

Футбол,Лучано Спаллетти,Зенит,
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