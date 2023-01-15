"Наполи" предложил экс-тренеру "Зенита" Спаллетти подписать новый контракт

Итальянский «Наполи» намерен продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти, сообщает в социальной сети журналист Николо Скира.

Специалист, который ранее возглавлял петербургский «Зенит», стал главным тренером «Наполи» летом 2021 года, заключив соглашение сроком на два сезона. Сейчас клуб хочет подписать новый договор — на этот раз до 2025 года.

«Наполи» является лидером турнирной таблицы итальянской Серии А. В 18 матчах неаполитанцы набрали 47 очков. Команда также пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и в 1/8 финала турнира сыграет с немецким «Айнтрахтом».