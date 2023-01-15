Месси не получал предложения от «Аль-Хиляль» и намерен остаться в Европе — СМИ

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб готов предложить 35 летнему аргентинцу контракт с годовой зарплатой в 300 миллионов евро.— От «Аль Хиляля» не поступало предложения. Сейчас мотивация Месси — остаться в Европе. Он является фаворитом на получение «Золотого мяча», по прежнему выступает в Лиге чемпионов, и у него большие цели после победы на ЧМ 2022. Мало того, что нет смысла обращаться к нему с таким предложением, его и не существовало, — цитирует Балаге ВВС.