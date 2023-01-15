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1 час назад

Месси не получал предложения от «Аль-Хиляль» и намерен остаться в Европе — СМИ

Матч ТВ

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не получал предложения от саудовского клуба «Аль Хиляль», об этом сообщает BBC со ссылкой на испанского журналиста Гильема Балаге.

Месси не получал предложения от «Аль-Хиляль» и намерен остаться в Европе — СМИ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб готов предложить 35 летнему аргентинцу контракт с годовой зарплатой в 300 миллионов евро.— От «Аль Хиляля» не поступало предложения. Сейчас мотивация Месси — остаться в Европе. Он является фаворитом на получение «Золотого мяча», по прежнему выступает в Лиге чемпионов, и у него большие цели после победы на ЧМ 2022. Мало того, что нет смысла обращаться к нему с таким предложением, его и не существовало, — цитирует Балаге ВВС.

На ЧМ 2022 сборная Аргентины стала победителем турнира, в финале обыграв команду Франции в серии пенальти, сам Месси был признан лучшим игроком турнира.Источник:BBC

Футбол,Лионель Месси,
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