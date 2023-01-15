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44 минуты назад

Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» сроком на полгода, вероятно

Sports.ru

Нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Торпедо».

Дзюба подпишет контракт с «Торпедо»
Фото: Sports.ruSports.ru

Как пишет «РБ Спорт», московский клуб пока не принял окончательного решения по 34-летнему форварду.

С большой долей вероятности, «Торпедо» подпишет с Дзюбой контракт сроком на полгода. Перед подписанием договора футболист пройдет медосмотр.

Вчера появилась информация о том, что 34-летний нападающий едет с «Торпедо» на сборы в Турцию. Президент клуба Илья Геркус ее опроверг, но допустил, что контракт с Дзюбой может быть подписан.

Экс-футболист сборной России находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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