Жерар Пике ответил на издевательскую песню Шакиры

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике отреагировал на новую песню своей экс-возлюбленной Шакиры. Об этом сообщает Hola.

В своей новой песне 45-летняя Шакира жестко прошлась по бывшему возлюбленному и его новой пассии, 23-летней Клары Чиа.

«Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго. Ты променял Ролекс на Касио. Слишком много тренажерных залов, лучше поработай немного над своим мозгом», — поет Шакира в новой композиции.

На днях Жерар Пике пришел в прямой эфир испанской медиалиги Kings League. Во время интервью он продемонстрировал на своей руке часы бренда Casio, заявив «Да, это отличные часы и они служат всю жизнь».