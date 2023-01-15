Жерар Пике ответил на издевательскую песню Шакиры

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике отреагировал на новую песню своей экс-возлюбленной Шакиры. Об этом сообщает Hola.
В своей новой песне 45-летняя Шакира жестко прошлась по бывшему возлюбленному и его новой пассии, 23-летней Клары Чиа.
«Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго. Ты променял Ролекс на Касио. Слишком много тренажерных залов, лучше поработай немного над своим мозгом», — поет Шакира в новой композиции.
На днях Жерар Пике пришел в прямой эфир испанской медиалиги Kings League. Во время интервью он продемонстрировал на своей руке часы бренда Casio, заявив «Да, это отличные часы и они служат всю жизнь».
Колумбийская певица и испанский футболист начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года Шакира ушла от Жерара Пике из-за его измен.