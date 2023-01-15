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36 минут назад

Азар может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре» — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник «Реала» Эден Азар может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Азар может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, футболист встретится с главным тренером «Аль Насра» Руди Гарсией и обсудил свой потенциальный переход в саудовскую команду. Игрок знаком со специалистом по работе в «Лилле».

Ранее СМИ сообщали, что бельгиец был выставлен на трансфер.Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро. В 2019 году, когда Азар выступал за лондонский «Челси», его оценивали в 150 миллионов.

Контракт Азара с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

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