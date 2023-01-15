«Челси» призвал подписаться на украинца Мудрика в соцсетях

Пресс служба лондонского «Челси» опубликовала видеонарезку действий своего потенциального новичка Михаила Мудрика, призвав болельщиков подписаться на соцсети игрока.

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Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник уже прошел медобследование перед трансфером. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года, уточняет инсайдер.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 22 летнего игрока обойдется «Челси» в 100 миллионов евро, 30 из которых будет выплачено в виде бонусов.