«Челси» призвал подписаться на украинца Мудрика в соцсетях

Пресс служба лондонского «Челси» опубликовала видеонарезку действий своего потенциального новичка Михаила Мудрика, призвав болельщиков подписаться на соцсети игрока.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник уже прошел медобследование перед трансфером. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года, уточняет инсайдер.
Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 22 летнего игрока обойдется «Челси» в 100 миллионов евро, 30 из которых будет выплачено в виде бонусов.
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл 18 матчей во всех турнирах за донецкий клуб, забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач.