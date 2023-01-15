Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

«Челси» призвал подписаться на украинца Мудрика в соцсетях, СМИ оценивают трансфер в 100 млн евро

Матч ТВ

Пресс служба лондонского «Челси» опубликовала видеонарезку действий своего потенциального новичка Михаила Мудрика, призвав болельщиков подписаться на соцсети игрока.

«Челси» призвал подписаться на украинца Мудрика в соцсетях
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник уже прошел медобследование перед трансфером. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года, уточняет инсайдер.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 22 летнего игрока обойдется «Челси» в 100 миллионов евро, 30 из которых будет выплачено в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл 18 матчей во всех турнирах за донецкий клуб, забил 10 мячей и сделал 8 результативных передач.

Футбол,Фабрицио Романо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители