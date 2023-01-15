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1 час назад

​Хаби Алонсо раскрыл секрет Месси

Евро-футбол.Ру

Наставник «Байера» Хаби Алонсо раскрыл секрет успеха Лионеля Месси и в то же время похвалил игрока своей команды Флориана Вирца.

​Хаби Алонсо раскрыл секрет Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Есть хорошие игроки, а есть игроки, которые хорошо смотрятся на поле. Игрок, который хорошо смотрится, делает хорошие вещи, но не обязательно

Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи. Дело не всегда в том, чтобы сделать самый блестящий ход. Дело в том, что ход должен быть лучшим и грамотным. Флориан Вирц тоже может это делать», - рассказал Алонсо в беседе с представителями СМИ.

На текущий момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Футбол,Лионель Месси,
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