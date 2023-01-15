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1 час назад

Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси

Lenta.ruиещё 3

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о будущем нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси. Его слова приводятся в Twitter Téléfoot.

Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Роналдиньо счел, что Месси еще долго сможет играть в футбол.

«Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — заключил он.

Ранее французская газета L’Equipe признала Месси спортсменом года. Победитель определялся по итогам тайного голосования журналистов издания.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.

Футбол,Лионель Месси,
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