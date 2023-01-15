Роналдиньо поделился мнением о будущем Месси

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо поделился мнением о будущем нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси . Его слова приводятся в Twitter Téléfoot.

Роналдиньо счел, что Месси еще долго сможет играть в футбол.

«Если он захочет, то будет играть до 50 лет!» — заключил он.

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира. Также в 2022 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции.