​Канчельскис считает, что в РПЛ боятся Дзюбу

«Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжёлого характера Артёма. Приход Дзюбы - это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят. Ещё есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».