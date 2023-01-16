Аршавин: все понимают, что у Промеса проблемы с законом в Нидерландах

"Вопрос не лежит в плоскости футбола. Все понимают, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Было бы логично узнать, есть ли страна, куда "Спартак" может поехать (без риска для Промеса). Лишаться своей главной звезды… Возможно, Промес так подготовится с молодежной командой и будет забивать, что потом скажут: "Зачем на сборы ездить?" Это неординарный случай, он выходит из этой ситуации как может", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".