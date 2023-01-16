Аршавин: все понимают, что у Промеса проблемы с законом в Нидерландах

Бывший капитан петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин считает, что игрок московского "Спартака" Квинси Промес, возможно, сумеет поддерживать форму на высоком уровне в составе молодежной команды красно-белых.
Напомним, ранее было объявлено о том, что столичный клуб разрешил Промесу не участвовать в первом сборе в Дубае. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль сообщил, что нидерландский форвард будет работать с "молодежкой" клуба.
"Вопрос не лежит в плоскости футбола. Все понимают, что у него проблемы с законом в Нидерландах. Было бы логично узнать, есть ли страна, куда "Спартак" может поехать (без риска для Промеса). Лишаться своей главной звезды… Возможно, Промес так подготовится с молодежной командой и будет забивать, что потом скажут: "Зачем на сборы ездить?" Это неординарный случай, он выходит из этой ситуации как может", — цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Владимиром Сычевым ("Крылья Советов").
Промес обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Новое слушание пройдет в марте 2023 года. Также футболиста подозревают в передаче 250 тысяч евро торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина. Ранее журналист Лекс Ламмерс заявил, что Квинси Промес не вернется в Нидерланды из-за риска надолго попасть в тюрьму.