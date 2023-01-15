Бензема отказался обсуждать события чемпионата мира

Француз не принял участие в мировом первенстве из-за травмы бедра.

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался высказать свое мнение о минувшем чемпионате мира в Катаре и сборной Франции.

Отмечается, что перед началом турнира 35-летний форвард получил травму и выбыл из расположения французской национальной команды.

«Я больше не хочу обсуждать чемпионат мира и сборную Франции. Это уже позади. Самое главное сейчас – это финал Суперкубка Испании», – приводит слова Бензема испанская пресса.