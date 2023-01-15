Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
33 минуты назад

Бензема заявил, что не будет отвечать на вопросы о чемпионате мира в Катаре

Советский спортиещё 1

Француз не принял участие в мировом первенстве из-за травмы бедра.

Бензема отказался обсуждать события чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нападающий «Реала» Карим Бензема отказался высказать свое мнение о минувшем чемпионате мира в Катаре и сборной Франции.

Отмечается, что перед началом турнира 35-летний форвард получил травму и выбыл из расположения французской национальной команды.

«Я больше не хочу обсуждать чемпионат мира и сборную Франции. Это уже позади. Самое главное сейчас – это финал Суперкубка Испании», – приводит слова Бензема испанская пресса.

Напомним, что в финальном матче Суперкубка Испании встретятся «Реал» и «Барселона». Встреча состоится сегодня, 15 января. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители