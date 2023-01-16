"Левски" рассчитывает сыграть с клубами из РПЛ вопреки протестам

В болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Как утверждает источник, в клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию. Стоит отметить, что игроки «Левски» 17 января должны были сыграть с «Краснодаром», но матч был отменен по инициативе российской стороны. Матчи пройдут 22-го и 31-го января соответственно.
Сообщалось также о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага.
2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.
А в прошлом сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Красно-белые стали первыми на групповом этапе. Петербургский «Зенит» оступился на стадии 1/16 финала. Подопечные Сергея Семака уступили испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.