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51 минуту назад

Болгарский "Левски" рассчитывает сыграть с клубами из РПЛ несмотря на протесты фанатов

Газета.Ruиещё 1

В болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

"Левски" рассчитывает сыграть с клубами из РПЛ вопреки протестам
Фото: Football24.bgFootball24.bg

Как утверждает источник, в клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию. Стоит отметить, что игроки «Левски» 17 января должны были сыграть с «Краснодаром», но матч был отменен по инициативе российской стороны. Матчи пройдут 22-го и 31-го января соответственно.

Сообщалось также о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.

А в прошлом сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Красно-белые стали первыми на групповом этапе. Петербургский «Зенит» оступился на стадии 1/16 финала. Подопечные Сергея Семака уступили испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

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