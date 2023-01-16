"Левски" рассчитывает сыграть с клубами из РПЛ вопреки протестам

В болгарском «Левски» рассчитывают сыграть с российскими командами на тренировочном сборе в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: Football24.bg Football24.bg

Как утверждает источник, в клубе планируют провести матчи со «Спартаком» и «Уралом» согласно расписанию. Стоит отметить, что игроки «Левски» 17 января должны были сыграть с «Краснодаром», но матч был отменен по инициативе российской стороны. Матчи пройдут 22-го и 31-го января соответственно.

Сообщалось также о желании «Левски» выйти на матч против российских команд в форме в цветах украинского флага.

2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023.