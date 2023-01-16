Полузащитник «Пари НН» рассказал об интересе со стороны европейских команд

«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину .

Ранее Михайлов выступал за немецкий «Шальке-04». В составе команды из Германии Михайлов провёл десять матчей, в которых ему удалось забить один год и отдать один результативный пас. Полузащитник находился в аренде в немецком клубе, а после снова вернулся в «Зенит», которому принадлежат права на игрока по сей день. В аренде в «Пари НН» у Михайлова 12 сыгранных матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.