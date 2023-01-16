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43 минуты назад

Михайлов: ко мне был интерес из Европы. Но потом дали понять — из России звать не будут

Чемпионат.comиещё 4

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал об интересе со стороны европейских команд.

Полузащитник «Пари НН» рассказал об интересе со стороны европейских команд
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ранее Михайлов выступал за немецкий «Шальке-04». В составе команды из Германии Михайлов провёл десять матчей, в которых ему удалось забить один год и отдать один результативный пас. Полузащитник находился в аренде в немецком клубе, а после снова вернулся в «Зенит», которому принадлежат права на игрока по сей день. В аренде в «Пари НН» у Михайлова 12 сыгранных матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

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