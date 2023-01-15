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1 час назад

​Семак: «Ловрен не мог отказаться от предложения «Лиона»

Евро-футбол.Руиещё 1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ухода из команды защитника Деяна Ловрена.

Тренер «Зенита» отреагировл на отъезд хорватского игрока
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в начале января Деян Ловрен вернулся в «Лион», за который в своё время уже выступал.

«Конечно, для нас не самая приятная новость - надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

По словам тренера питерской команды, Ловрен хорошо смотрелся как в текущем чемпионате России, так и в составе сборной Хорватии на чемпионате мира.

Семак отметил, что «Лион» сделал Деяну Ловрену очень хорошее предложение, которого он заслуживал.

Бывший капитан «Зенита» Ловрен отверг обвинения в фашизме

«Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» - замечательное. От него он не мог отказаться», - сказал специалист.

Футбол,Деян Ловрен,Сергей Семак,Зенит,
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