Тренер «Зенита» отреагировл на отъезд хорватского игрока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ухода из команды защитника Деяна Ловрена.

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Напомним, что в начале января Деян Ловрен вернулся в «Лион», за который в своё время уже выступал.

«Конечно, для нас не самая приятная новость - надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

По словам тренера питерской команды, Ловрен хорошо смотрелся как в текущем чемпионате России, так и в составе сборной Хорватии на чемпионате мира.

Семак отметил, что «Лион» сделал Деяну Ловрену очень хорошее предложение, которого он заслуживал.