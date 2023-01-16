Агент: "Головин хочет поиграть в АПЛ, но сейчас это проблематично"

Россиянин уже 4,5 года выступает в «Монако».

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что у его клиента есть цель поиграть в английской Премьер-лиге.

«Как у Головина обстоят дела с иностранными языками? Саша разговаривает и на французском, и на английском, с этим нет абсолютно никаких проблем. У него есть цель поиграть в АПЛ, но все знают, какое сейчас отношение там к российским

Сейчас у Головина все мысли связаны исключительно с выступлением за «Монако» и желанием выполнить все поставленные на этот сезон задачи. Проявлял ли какой-нибудь клуб интерес к моему клиенту в 2023 году? Этот вопрос я оставлю без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.