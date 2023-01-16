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25 минут назад

"Арсенал" установил новый рекорд по числу набранных очков в АПЛ

Газета.Ru

«Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Арсенал» установил новый рекорд в АПЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба. До этого «канониры» никогда не набирали такое количество очков за первые 18 игр чемпионата.

Отставание ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет восемь баллов. 14 января команда Пепа Гвардиолы уступила в дерби Манчестера 1:2. Третье место занимает «Ньюкасл» (38 очков). В этом туре команда с минимальным счетом обыграла «Фулхэм».

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 22 января. Начало в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что фанат «Тоттенхэма» ударил ногой вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.

Встреча закончилась уверенной победой «Арсенала» со счетом 2:0. По окончании матча бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рамсдейлом, которую прервали стюарды. После этого голкипер отошел к краю поля, чтобы забрать бутылку воды. В этот момент один из фанатов ударил его ногой в спину и скрылся.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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