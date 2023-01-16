Бензема продлит контракт с «Реалом»

Французский футболист Карим Бензема останется в "Реале" еще на один сезон. По данным СМИ, 35-летний француз Карим Бензема, выступающий на позиции центрального нападающего, принял решение остаться в "Реале". Обладатель Золотого мяча и мадридский клуб достигли договоренности о продлении контракта до лета 2024 года. Источник отмечает, что "сливочные" скоро сделают официальное объявление об этом.