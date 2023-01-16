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38 минут назад

Footmercato: Бензема продлит контракт с "Реалом" до лета 2024 года

Rusfootball

Французский футболист Карим Бензема останется в "Реале" еще на один сезон. По данным СМИ, 35-летний француз Карим Бензема, выступающий на позиции центрального нападающего, принял решение остаться в "Реале". Обладатель Золотого мяча и мадридский клуб достигли договоренности о продлении контракта до лета 2024 года. Источник отмечает, что "сливочные" скоро сделают официальное объявление об этом.

Бензема продлит контракт с «Реалом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Карим Бензема в этом сезоне поучаствовал в 16-ти матчах за мадридский "Реал" во всех соревнованиях. На счету француза 11 мячей и 1 ассистентское действие. Контракт Карим с мадридским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Бензема, по данным аналитического сайта Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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