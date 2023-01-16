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1 час назад

В ЦСКА заявили, что Карраскаль останется в команде до лета

Газета.Ru

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал новости иностранных СМИ о возможном уходе колумбийца Хорхе Карраскаля из команды этой зимой. В частности сообщалось об интересе бразильского «Фламенго».

В ЦСКА рассказали о будущем Карраскаля в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как таковых офферов мы не получали. Идет элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.

Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на 5-м месте. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков. В последних шести играх красно-синие выиграли лишь два матча.

Карраскаль принял участие в 16 матчах сезона, забив пять мячей и отдав две голевые передачи. По ходу сезона у него возникало недопонимание с главным тренером команды.

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