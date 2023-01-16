В ЦСКА рассказали о будущем Карраскаля в клубе

«Как таковых офферов мы не получали. Идет элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.



Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.