В ЦСКА рассказали о будущем Карраскаля в клубе

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал новости иностранных СМИ о возможном уходе колумбийца Хорхе Карраскаля из команды этой зимой. В частности сообщалось об интересе бразильского «Фламенго».
«Как таковых офферов мы не получали. Идет элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.
Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул», — приводит слова Мовсесьяна Sport24.
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на 5-м месте. Команда Владимира Федотова набрала 29 очков. В последних шести играх красно-синие выиграли лишь два матча.
Карраскаль принял участие в 16 матчах сезона, забив пять мячей и отдав две голевые передачи. По ходу сезона у него возникало недопонимание с главным тренером команды.