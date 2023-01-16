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1 час назад

Делофеу: «Барселона» на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой»

Евро-футбол.Ру

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Херард Делофеу высказался касательно финального матча Суперкубка Испании против мадридского «Реала». В решающем поединке «сине-гранатовые» победили принципиального соперника со счетом 3:1.

Делофеу: «"Барселона" на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Нынешняя «Барселона» на пути к тому, чтобы снова стать победоносной командой», - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

Стоит отметить, что этот трофей стал первым для каталонцев при главном тренере Хави Эрнандесе.

Следующий поединок «сине-гранатовые» сыграют в Кубке Испании против клуба «Сеута». Встреча состоится в четверг, 19 января.

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