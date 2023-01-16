Раскрыты планы Нойера на будущее

36-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своими планами на будущее. Как стало известно журналистам Kicker, опытный голкипер не планирует завершать игровую карьеру, несмотря на серьезную травму. Игрок получил перелом ноги во время зимнего отдыха, из-за чего выбыл до конца сезона.

По сведениям источника, Мануэль намерен вернуться к началу следующего сезона. Вратарь планирует провести на высоком уровне еще несколько лет.