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30 минут назад

Футболист рассказал об отношении к трансферам россиян в европейских клубах

Lenta.ru

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал об отношении к трансферам россиян в европейских командах. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист рассказал об отношении к трансферам россиян в европейских клубах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игрок заявил, что иностранные клубы не хотят приглашать российских футболистов. «Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», — поделился он.

Ранее российский вратарь Никита Хайкин, выступавший за норвежский «Буде-Глимт», рассказал об отношении к себе в Европе. Голкипер отметил, что отечественным спортсменам сейчас непросто выступать за рубежом.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России не смогла побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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