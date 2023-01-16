Воспитанник "Зенита" рассказал о выборе между ЕГЭ и переходом в "Шальке"

«Заканчивал школу, начинались экзамены. И мне сказали, что есть заинтересованность из другой страны. В начале июня уже сказали, что это «Шальке».



Да не то чтобы удивился. У меня были экзамены впереди. Об этом надо было думать. Помню, экзамен по биологии был 18 июня. А в клуб просили приехать раньше. Но я не мог из-за экзамена. Попросили их, чтобы я приехал позже. В тот момент ЕГЭ было важнее», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».