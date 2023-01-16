Воспитанник "Зенита" рассказал о выборе между ЕГЭ и переходом в "Шальке"

Полузащитник «Пари Нижний Новгород», права на которого принадлежат «Зениту», Ярослав Михайлов рассказал о сложностях перед переходом в «Шальке».
«Заканчивал школу, начинались экзамены. И мне сказали, что есть заинтересованность из другой страны. В начале июня уже сказали, что это «Шальке».
Да не то чтобы удивился. У меня были экзамены впереди. Об этом надо было думать. Помню, экзамен по биологии был 18 июня. А в клуб просили приехать раньше. Но я не мог из-за экзамена. Попросили их, чтобы я приехал позже. В тот момент ЕГЭ было важнее», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».
Летом 2021 года Михайлов отправился на сборы с «Шальке». В товарищеской игре с «Хамборном» он оформил дубль, а затем немецкий клуб взял россиянина в аренду.
Вместе с «Шальке» он стал победителем Второй бундеслиги Полузащитник провел восемь матчей, а летом прошлого года вернулся в Санкт-Петербург. В сентябре 19-летний футболист на правах аренды перешел в «Пари НН», который на тот момент тренировал наставник молодежной сборной России.