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53 минуты назад

Иско отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Евро-футбол.Ру

Испанский полузащитник Иско, в настоящий момент находящийся без клуба, отклонил предложение от саудовского «Аль-Халиджа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Иско отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, текущий сезон 30-летний футболист начинал в составе «Севильи», однако уже в декабре прошлого года расторг соглашение с андалусийским клубом. Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляют «Рома» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Иско провёл за «Севилью» 19 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Испании в 9 миллионов евро.

Футбол,Фабрицио Романо,
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