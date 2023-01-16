Иско отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Напомним, текущий сезон 30-летний футболист начинал в составе «Севильи», однако уже в декабре прошлого года расторг соглашение с андалусийским клубом. Ранее сообщалось, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии, где интерес к нему проявляют «Рома» и «Лацио».