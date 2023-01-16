Валерий Кечинов: сейчас переход Арсена Захаряна в «Челси» кажется нереальным

«В ближайшее время история Захаряна с «Челси» точно не состоится. Так видится, что уже на наших футболистов практически никто не обращает внимания. Если что-то могло получиться ранее, то сейчас это кажется нереальным. Если в ближайшие годы отношения с УЕФА нормализуются, то возможно, если Захарян будет прогрессировать. Но сейчас это кажется нереальным», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.