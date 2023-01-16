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52 минуты назад

​Гвардиола объяснил проблему Холанна

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу нападающего Эрлинга Холанна. Норвежец не смог проявить себя в субботнем дерби против «Манчестер Юнайтед», хотя в первом круге ему удалось оформить хет-трик в битве с «красными дьяволами».

​Гвардиола объяснил проблему Холанна
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Когда команды сидят в своей штрафной площади, Холанну сложнее. Но да, мы должны чаще находить его передачами. В игре с «Юнайтед» у него было не так много касаний», - сказал Гвардиола журналистам.

За «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 24 матча. В них норвежский форвард записал на свой счёт 27 голов и 3 голевых паса на партнёров.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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