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57 минут назад

Мудрик будет зарабатывать в «Челси» 170 тысяч евро в неделю

Евро-футбол.Ру

Новичок лондонского «Челси» Михаил Мудрик будет зарабатывать в клубе 170 тысяч евро в неделю. Этими данными в своих социальных сетях поделился журналист Низар Кинселла.

Раскрыта еженедельная зарплата Мудрика в "Челси"
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, сумма трансфера за Мудрика составляет 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов донецкий «Шахтёр» может получить в будущем в качестве бонусов. В новом клубе Михаил будет выступать под 15 номером.

Дебют Мудрика может состояться уже совсем скоро в матче против «Ливерпуля» на «Энфилде». Михаил станет первым украинцем в «Челси» после Андрея Шевченко, который числился в команде с 2006 по 2009 год.

Футбол,Андрей Шевченко,
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