Экс-тренер сборной Игнатьев сравнил российских и украинских футболистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил российских футболистов с украинскими. Как сообщает Metaratings, он считает, что на данный момент спортсмены с Украины имеют более высокую квалификацию.
Игнатьев объяснил это тренировочным процессом — по мнению экс-специалиста, в российском футболе все проблемы идут от недостаточной отработки спортсменами своих навыков.
«Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставить задачи. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол, именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», — заявил Игнатьев.
Напомним, что 15 января английский клуб «Челси» объявил о переходе в команду 22-летнего полузащитника украинского «Шахтера» Михаила Мудрика. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 70 млн евро.
Комментируя трансфер Игнатьев заявил, что это либо какой-то «спекулятивный» момент, или же взвешенное решение «Челси», которые могли давно следить за спортсменом.