Игрок "Интера" попал в скандал, связанный с Нагорным Карабахом

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян попал в скандал, связанный с политикой. Армянский футболист снялся в сюжете клубного телевидения, где игроки рассказывали о себе. В ходе видео Мхитарян нарисовал и показал очертание карты Армении, на которой также был изображён Нагорный Карабах как часть армянского государства.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как сообщает Report.az, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана намерена пожаловаться на Мхитаряна в УЕФА и Федерацию футбола Италии. Действия Генриха также возмутили футбольный клуб «Карабах» и азербайджанских пользователей в соцсетях.

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО С ОФИЦИАЛЬНОГО YOUTUBE-КАНАЛА ФК «ИНТЕР»